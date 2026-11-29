Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія може втратити мільйон людей, якщо не зупиниться і намагатиметься захопити українські землі.

Про це в інтерв’ю Al Jazeera заявив президент Володимир Зеленський.

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За його оцінкою, спроба захопити Україну силою може коштувати РФ мільйона людей.

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«Росіяни говорять, що їм потрібно захопити ще шість тисяч квадратних кілометрів території України. Однак вони знають, що для того, щоб захопити таку кількість квадратних кілометрів, потрібно мільйон людей. І вони втратять цей мільйон», — наголосив він.

Президент вважає, що поступка лише заохочить Москву вимагати більшого.

Втрати РФ у війні проти України — що відомо

У конфіденційних даних Росстату зафіксовано 11 335 смертей людей з іноземним громадянством або місцем народження за межами Росії, пов’язаних із війною проти України. Записи охоплюють вихідців майже зі 100 країн, пише Bloomberg.

Смерті зареєстровані в період від 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026-го. Зв’язок із війною визначали за відповідними кодами або згадками в документах про «військову операцію», обстріли чи дрони.

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Генсек НАТО Рютте повідомляв, що Росія протягом останніх кількох місяців щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових загиблими та важкопораненими. За попередніми даними, у жовтні цей показник міг перевищити 50 тисяч.

Зеленський заявив, що до кінця цього року російська армія може втратити ще 300 тисяч військових загиблими, а загальна кількість загиблих росіян за п’ять років війни, за його оцінкою, наблизиться до одного мільйона.

За даними Генштабу, впродовж минулої доби, 29 листопада, російська армія втратила на фронті ще 2 479 військових.

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