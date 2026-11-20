Зеленський відповів на слова Трампа про дружбу з Путіним / © Колаж ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав Владіміра Путіна своїм другом під час зустрічі на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Український лідер наголосив, що для України очільник Кремля є ворогом, який убиває не лише військових, а й мирних жителів.

Про це заявив Володимир Зеленський в етері CNN.

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Що Зеленський сказав про дружбу Трампа з Путіним

Президент України зазначив, що Дональд Трамп сам вирішує, як називати російського диктатора, однак для українців його роль цілком очевидна.

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«Звісно, президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна. Але для нас він, безумовно, ворог. І, безумовно, для нас він — убивця. І, гадаю, для більшості людей у світі він також убивця, адже він убиває», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться не лише про загиблих на полі бою військових. За словами президента, Росія атакує цивільних і продовжує завдавати ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України.

Зеленський пояснив, чому слова Трампа можуть розцінюватися як сигнал Путіну

Український президент також прокоментував, чи може називання Путіна другом фактично давати йому сигнал, що він може продовжувати агресію проти України.

«Якщо говорити про Путіна так, ніби він — просто якийсь знайомий чи приятель, то, звісно, він не відчуває, що він убивця. Він не відчуває достатнього тиску», — пояснив Зеленський.

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Він додав, що Росія цього року не досягла успіху на полі бою та провалила дві наступальні операції. На думку президента, після цього російське керівництво вирішило посилити терор проти цивільного населення та масовано атакувати інфраструктуру.

Серед цілей російських ударів Зеленський назвав мости, залізничні станції, школи та церкви. Він також згадав про атаку на одну з історичних церков в Україні, яка сталася за два дні до інтерв’ю.

Зеленський зауважив, що не знає, чи отримав Путін «червоне» або «зелене світло» для продовження своїх дій, однак російський президент не зупиняється. За його словами, очільник Кремля відчуває, що може продовжувати війну.

Як інші політики відреагували на слова Трампа про Путіна

Заява американського президента про дружбу з російським диктатором викликала реакцію європейських політиків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав: «Боже, бережи нас від таких друзів». Згодом він опублікував спільне фото із Зеленським та британським прем’єром, підписавши його словами «Справжня дружба». Ця іронічна реакція Туска на слова Трампа стала одним із помітних політичних коментарів після саміту в Китаї.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, навпаки, спокійніше оцінив зустріч американського та російського президентів. Він заявив, що спілкування лідерів ядерних держав є нормальним і важливим, зокрема для обговорення питань безпеки. Також Рютте позитивно відгукнувся про зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні.

Сама тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Шеньчжені завершилася спільною декларацією, однак конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні не оголосили. Підсумком переговорів стали переважно загальні заяви про міжнародну безпеку, ядерну зброю та співпрацю.

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