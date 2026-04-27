Зеленський різко відповів Мерцу на заклики до поступок територіями
Зеленський відповів Мерцу на пропозиції про втрату територій і дорікнув, що Україна «захищає не тільки себе, а й Європу».
Президент Володимир Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок Росії, які висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 27 квітня.
Він не згадав безпосередню заяву Мерца, але побічно натякнув на неї.
«Всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо — для Європи», — дорікнув глава держави.
Зеленський переконаний, що Путін не зупиниться на захопленні частини України, оскільки будь-який компроміс ціною українських земель стане «зеленим світлом» для подальшої агресії Москви проти інших країн Європи.
«Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму, окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України», — нагадав він.
На думку Зеленського, зупинити Росію можна тільки реальною силою і реальною принциповістю всіх партнерів.
«Саме це важливо — принциповість. Це стосується і Америки, і країн „Сімки“, і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру», — підсумував Зеленський.
