ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Зеленський різко відповів Мерцу на заклики до поступок територіями

Зеленський відповів Мерцу на пропозиції про втрату територій і дорікнув, що Україна «захищає не тільки себе, а й Європу».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Коментарі
Президент Володимир Зеленський / © Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок Росії, які висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 27 квітня.

Він не згадав безпосередню заяву Мерца, але побічно натякнув на неї.

«Всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо — для Європи», — дорікнув глава держави.

Зеленський переконаний, що Путін не зупиниться на захопленні частини України, оскільки будь-який компроміс ціною українських земель стане «зеленим світлом» для подальшої агресії Москви проти інших країн Європи.

«Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму, окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України», — нагадав він.

На думку Зеленського, зупинити Росію можна тільки реальною силою і реальною принциповістю всіх партнерів.

«Саме це важливо — принциповість. Це стосується і Америки, і країн „Сімки“, і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру», — підсумував Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що заважає закінчити війну в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie