Зеленський різко відповів Мерцу на заклики до поступок територіями

Президент Володимир Зеленський / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Президент Володимир Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок Росії, які висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 27 квітня.

Він не згадав безпосередню заяву Мерца, але побічно натякнув на неї.

Реклама

«Всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо — для Європи», — дорікнув глава держави.

Зеленський переконаний, що Путін не зупиниться на захопленні частини України, оскільки будь-який компроміс ціною українських земель стане «зеленим світлом» для подальшої агресії Москви проти інших країн Європи.

«Росія хоче нашу територію, щоб можна було захоплювати території також інших. Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими. Росія так і йшла: шматок Молдови, частини Грузії, захоплення Криму, окупація Донецька, підкорення Білорусі. Повномасштабна війна проти України», — нагадав він.

На думку Зеленського, зупинити Росію можна тільки реальною силою і реальною принциповістю всіх партнерів.

Реклама

«Саме це важливо — принциповість. Це стосується і Америки, і країн „Сімки“, і європейських країн. Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни. Ми працюємо заради достойного миру», — підсумував Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, що заважає закінчити війну в Україні.

Новини партнерів