Зеленський різко відповів на тему виборів під час війни і назвав умову, за якої вони можливі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів за нинішніх умов може розділити країну, а для підготовки безпечного виборчого процесу потрібно щонайменше шість місяців.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

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«Люди, які піднімають цю тему про вибори, певно, мають якісь свої цілі, але точно не думають про Україну, безпеку, державу. Як можна провести вибори під час війни? Це точно розділить і зламає нашу державу», — наголосив Зеленський і додав, що законодавство і Конституція дають відповідь на питання щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

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Водночас президент зауважив, що організація голосування потребує часу та належних безпекових умов. За його словами, на підготовку виборів необхідно щонайменше пів року. Окрім того, каже Зеленський, проведення виборів після завершення війни, буде залежати від низки факторів.

«Я не можу сказати, скільки потрібно часу. Це залежить від того, в який момент і як ми закінчимо війну, які будуть гарантії безпеки для України тощо», — пояснив президент.

Умову для проведення виборів

Зеленський також звернув увагу на участь у голосуванні військовослужбовців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Окремим питанням є і безпека виборців на тлі ракетних і дронових атак РФ.

«На мій погляд, закон, Конституція і логіка відповідають. На сьогодні голосувати під час усіх цих викликів неможливо», — наголосив президент.

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За його словами, за умови припинення вогню на визначений період можна було б створити умови для того, щоб українці самостійно визначилися зі своїм політичним майбутнім.

«Якщо Америка і Росія будуть продовжувати цю тематику, ховаючись за словосполученням „демократичні вибори“, пробувати просто мене замінити, то я відповів: дайте ceasefire на визначений час — щоб вирішити основні безпекові питання», — заявив Зеленський.

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