Українські території, за які ведеться війна, не є «клаптиком землі», а мають стратегічне значення для оборони та є домом для сотень тисяч людей. Будь-які оцінки конфлікту як «торгу за кілька кілометрів» свідчать про нерозуміння реальної вартості цих земель.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи висловлювання віцепрезидента США Джея Ді Венса щодо можливих територіальних поступок.

Суть територіального питання

Президент закликав міжнародних партнерів об’єктивніше оцінювати масштаби та значення українських регіонів, які перебувають під загрозою або в окупації, адже ці території є стратегічно важливими оборонними рубежами та домівкою для сотень тисяч українських громадян.

«Необхідно глибше розібратися в тому, що таке „клаптик“, а що таке реальна територія України», — зауважив Володимир Зеленський.

Він акцентував на тому, що кожен звільнений або утримуваний район є зміцненим пунктом оборони, втрата якого несе прямі загрози подальшого просування ворога.

Зеленський також попередив, що Росія розглядає захоплення українських територій не як символічну перемогу, а як засіб для реалізації подальших агресивних планів. За його словами, окупація цих земель створює для Кремля плацдарм, який буде використаний для розширення наступу вглиб України.

Заява Джея Ді Венса про поступки — що відомо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поставив під сумнів доцільність продовження бойових дій заради відновлення територіальної цілісності України. Під час візиту до Угорщини він охарактеризував війну як «торг за кілька квадратних кілометрів», натякнувши, що Києву варто погодитися на територіальні компроміси.

Політик висловив переконання, що утримання територій не варте людських жертв та економічних потрясінь. За словами віцепрезидента, для Вашингтона відповідь на ці питання — негативна. Водночас він додав, що США можуть лише «відчинити двері» для переговорів, але Україна та Росія мають самостійно дійти згоди, оскільки «для танго потрібні двоє».