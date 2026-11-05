Зеленський різко відреагував на заяви Ілона Маска про війну в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавній пост Ілона Маска в соцмережі «Х». У ньому американський мільярдер висловлював співчуття російським призовникам.

Президент зазначив, що не може визначити, чи Маск серйозно висловлюється, чи намагається жартувати. Водночас такі жарти йому незрозумілі.

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«Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти. Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як Росія втрачає солдатів», — сказав він.

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Що відомо про скандальну заяву Ілона Маска

Американський мільярдер Ілон Маск закликав проявити співчуття до російських військових, які гинуть у війні проти України, назвавши їх «бідними російськими призовниками», які нібито не мають вибору, окрім як воювати й помирати під ударами українських безпілотників.

«Бійня українців і росіян має припинитися. Ми повинні проявити співчуття й до бідних російських призовників — у цих хлопців немає іншого вибору, як воювати й гинути під ударами БПЛА», — написав Маск.

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