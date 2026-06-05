Зеленський різко відреагував на заяви Кремля: що сказав про позицію Путіна

Володимир Зеленськиий / © Сайт президента України

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Російська сторона вкотре продемонструвала небажання припиняти війну проти України. А останні заяви Кремля свідчать про слабкість його позиції та розчаровують світову спільноту.

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленськиий відреагував на заяву Путіна — що відповів

За його словами, реакція Володимира Путіна чітко вказує на те, що Москва й надалі робить ставку на продовження бойових дій.

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«На жаль, російська сторона знову обирає війну — всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну», — наголосив президент.

Зеленський зазначив, що така позиція Кремля розчарувала світ, а продовження війни вигідне лише самому диктатору та його найближчому оточенню.

«Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші — вони всі сьогодні були дуже усміхнені», — додав президент.

З огляду на це президент України підкреслив, що міжнародна спільнота має посилити економічні обмеження проти агресора, аби позбавити Росію фінансових ресурсів для ведення бойових дій.

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«Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію — більше. Я дякую всім, хто допомагає нам! Я дякую всім, хто з Україною, хто хоче реального миру», — резюмував Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський вперше написав відкритого листа Путіну. Він, зокрема, заявив, що повномасштабна війна стала наслідком політичного вибору Кремля.

Потім Володимир Путін заявив, що вранці 5 червня ознайомився з листом від президента України Володимира Зеленського. За словами Путіна, він не мав багато часу на детальний аналіз документа, тому прочитав його побіжно.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що бойові дії в Україні припиняться лише після того, як РФ виконає всі свої задекларовані завдання.

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