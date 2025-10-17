Зеленський: Росія тероризує життя в Україні, але кожна система ППО наближає кінець війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нову хвилю нічних атак дронами та ракетами по українських містах, зокрема по Кривому Рогу. За його словами, російські війська системно тероризують енергетичну та цивільну інфраструктуру, намагаючись залишити Україну «островом небезпек і знущання з життя людей».

Про це президент написав у своєму офіційному Телеграм-каналі

«Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Росія буде змушена припинити війну тоді, коли втратить здатність її продовжувати, а справжня готовність до миру визначається не словами, а припиненням ударів і вбивств.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку й підкреслив, що кожна нова система протиповітряної оборони для України — це порятунок життів і крок до миру.

«Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною!», — підсумував глава держави.

Як повідомлялося раніше, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін сказав, що надання ракет Tomahawk Україні зіпсує відносини США і Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Під час цієї зустрічі можуть бути досягнуті домовленості, які забезпечать життєво необхідну військову підтримку України.