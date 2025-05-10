Зеленський роз’яснив позицію України щодо постачання ракет Taurus

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський вказав, що Україна не акцентує на потребі ракет Taurus у діалозі з Німеччиною, зазначивши, що існують інші пріоритети для підтримки ЗСУ.

Про це він розповів після засідання коаліції рішучих у Києві, повідомляє Європейська правда.

На пресконференції до українського лідера звернувся журналіст німецької агенції DPA та спитав про те, чи очікує Україна, що новий уряд Німеччини надасть ЗСУ ракети Taurus, про які Київ неодноразово публічно просив за попереднього уряду. Володимир Зеленський, втім, уникнув такого прохання, і навпаки — наголосив, що пріоритетом України у діалозі з Берліном є інші постачання.

Реклама

«Ви знаєте, для нас актуальне питання системи ППО. Німеччина нам дуже сильно допомогла з системами Patriot, а також дуже сильно допомогла і допомагає системами IRIS-T. Я не хотів би зараз говорити про кількість, але ми на це дуже розраховуємо, знаємо відповідні терміни. Для нас — це важливо», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якщо Україна отримає від Німеччини ракети Taurus, то це може вплинути далекобійність Сил оборони.