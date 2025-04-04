Зеленський розкрив деталі коаліції підтримки України: що він сказав

Зеленський розповів про переговори щодо міжнародної коаліції підтримки України / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде активну роботу з формування міжнародної коаліції підтримки.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі зі ЗМІ.

Він наголосив, що коаліція охоплюватиме не лише три згадані країни, а й ширше коло партнерів.

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«Ми проводимо регулярні зустрічі. Уже два місяці триває робота наших команд. Сьогоднішня зустріч була важливою і стала певним етапом у переговорах», — зазначив Зеленський.

За словами президента, основні питання, що обговорюються, стосуються присутності міжнародних сил на землі, у небі та на морі, а також протиповітряної оборони.

Крім того, лідери держав ведуть діалог про мандат коаліції та терміни початку її роботи. Україна розраховує на конкретний етап домовленостей уже найближчим часом.

«Ми зустрічатимемося щотижня. Не на моєму рівні, а на рівні військових. Вже є розуміння серед партнерів, яка підтримка нам потрібна», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна не погодиться на скорочення власної армії після завершення війни, а також не визнає окупацію своїх територій.