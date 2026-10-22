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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський розкрив деталі можливих переговорів України, США та Росії у листопаді

Володимир Зеленський заявив, що очікує сигналів від Марко Рубіо та повідомив про можливу тристоронню зустріч України, США і РФ.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Зеленський розкрив деталі можливих переговорів України, США та Росії у листопаді

Зеленський повідомив про сигнал від Кушнера / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже завтра, 23 жовтня, очікує на брифінг від американського представника Стіва Віткоффа, а згодом — спільну доповідь команд.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«Передусім, завтра у мене буде бриф від Віткоффа, час узгодять наші команди. Я отримую бриф, потім буде спільний бриф, я думаю, наші команди з американцями, з європейцями», — сказав президент.

Крім того, Зеленський очікує найближчими днями отримати від державного секретаря США Марко Рубіо сигнали щодо питань, які сторони обговорювали під час нещодавнього діалогу.

«Я попросив сьогодні контактувати з американською стороною. Завтра, післязавтра я хочу отримати сигнали від Рубіо щодо тих питань, які були підняті в нашому діалозі добу назад», — додав він.

Зеленський повідомив про можливу тристоронню зустріч у листопаді

Президент також розповів про попередні сигнали щодо можливості переговорів у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

За словами Зеленського, Джаред Кушнер повідомив йому, що американська сторона обговорила це питання з Росією та підтримує проведення такої зустрічі на високому рівні в листопаді.

«Кушнер мені сказав це дорогою до Києва. Він сказав, що вони проговорили з Росією і підтримують зустріч у тристоронньому форматі. Америка, Україна, Росія, зустріч в листопаді на високому рівні наших переговорів», — заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що очікує на додаткову інформацію після брифінгів і контактів з американською стороною.

Президент також подякував США за можливість зустрічатися та продовжувати діалог, наголосивши на необхідності рухатися вперед у переговорному процесі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявив, що згоден на заморожування нинішньої лінії фронту. Однак не збирається офіційно визнавати українські землі територією Росії.

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