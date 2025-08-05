Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом: американський лідер "повністю поінформований"

Володимир Зеленський з Дональдом Трампом / © Associated Press

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Президент України провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорили ключові аспекти закінчення війни. За словами українського лідера, Трамп добре поінформований про ситуацію на фронті, російські удари та спроби РФ посилити інтенсивність атак.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивств», — заявив Зеленський.

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Проте Росія цинічно порушувала всі домовленості, продовжуючи терор проти цивільних і не забезпечуючи повної тиші на фронті. Першопричиною війни український Президент назвав «лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів».

Також Володимир Зеленський обговорив з президентом Сполучних Штатів Америки двосторонні відносини та угоду щодо дронів.

«Ми будемо з нашою командою Сполучених Штатів працювати над деталями угод. Я хочу подякувати також Америці, партнерам у Європі — в НАТО — за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи. Напередодні було рішення Нідерландів про 500 мільйонів євро, сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Кошти на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для „петріотів“, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Він подякував президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру.