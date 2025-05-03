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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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248
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2 хв

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом у Ватикані

Зеленський використав свої 15 хвилин із президентом США у Ватикані по максимуму — президенти встигли обговорити важливі теми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що угода про надра була однією з тем його розмови з американським лідером Дональдом Трампом під час зустрічі у Ватикані.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

«З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови», — сказав він.

Президент назвав теми, які встигли обговорити з Трампом:

«Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав, що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована»

«Друга історія. Я порушив питання щодо санкційних кроків США. Не буду казати деталі, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно»

«Третє питання. Я вважаю, що фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції США, і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції. Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому сказав про ту кількість — він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї. Санкції, системи ППО, „мінеральна угода“ і припинення вогню. Ми погодилися обидва, що 30 днів — це правильний перший крок. І ми будемо рухатися саме в цьому напрямку»

Нагадаємо, Зеленський і Трамп мали коротку розмову у Римі. У той день прощалися з Папою Римським.

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