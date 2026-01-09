Зеленський розкрив деталі угоди, яку обговорює із США

© Associated Press

Президент України Володимир Зеленський обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США. Вона повинна стати частиною ширшого пакету заходів, спрямованих на відновлення країни після війни.

Про це український президент повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Зеленського, угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України, що дасть країні «дуже серйозні переваги» порівняно із сусідніми державами та потенційно заманить інвестиції та бізнес.

Український лідер сказав, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки.

Володимир Зеленський спілкувався із виданням після того, як отримав звіт очільника української переговорної групи Рустема Умєрова, який у п’ятницю провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, напередодні, 8 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки готова до підписання на найвищому рівні.