Зеленський розкрив деталі великої угоди з Ердоганом: 4 ключові пункти

Що обговорили Зеленський та Ердоган

Реклама

Президент Володимир Зеленський назвав 4 ключові питання які обговорив з главою Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами, передає ТСН.ua.

Перше питання . Саміт НАТО, який цього року буде в Туреччині, і місце України в ньому.

Друге питання : тристороння зустріч на рівні лідерів у Туреччині.

Третє . Зеленський повідомив, що вони з Ердоганом «погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна — Туреччина». Але що це за проєкт, він не уточнив.

Четверте. «Домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Щось схоже ми будемо робити у співпраці з Туреччиною», — повідомив він.

Зеленський додав, що наступного дня після його зустрічі з Ердоганом голова НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький зустрічався з міністром енергетики Туреччини. Також секретар РНБО Рустем Умєров зустрічався з турецькими колегами, вони говорили про оборонне співробітництво.

Реклама

«У нас там кілька різних проєктів», — каже глава держави.

Що стосується Сирії, куди Зеленський недавно здійснив історичний візит, то сторони домовилися співпрацювати у сфері продовольчої безпеки.

Крім того, тривають перемовини про безпекову співпрацю з Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Україна пропонує посилити безпеки цих країн своїми технологіями, в тому числі дронами-перехоплювачами, в обмін на енергетичну та оборонну співпрацю.

«За нашу підтримку та експертизу ми отримаємо різні речі. Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність — маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України», — сказав Зеленський.

Реклама

