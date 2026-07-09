Зеленський розкрив деталі зустрічі з Навроцьким: чи вдалося знайти компроміс

Зеленський та Навроцький / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський назвав тривалу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким важливою та конструктивною. Лідери обговорили безпеку, економіку та історію, хоча польська сторона раніше заявляла, що з деяких питань компромісу знайти не вдалося.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у соцмережах, передає ТСН.

Головною темою розмови лідерів обох країн став спільний захист від російської агресії. Крім того, президенти приділили увагу економічній взаємодії та залученню польського бізнесу до відбудови України.

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Окремо лідери зупинилися на складних історичних питаннях взаємовідносин між народами.

«Ми в Гданську провели, на мій погляд, успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів і також обговорювали історичні питання. На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею», — зазначив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського з Навроцьким — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Під час зустрічі, яка тривала понад годину, лідери держав обговорили протидію російській агресії та спільні безпекові виклики.

У свою чергу після цієї зустрічі Навроцький не став акцентувати на розбіжностях. Натомість він заявив про потребу діалогу між державами-сусідами, які мають спільного ворога — Росію, «незалежно від певних двосторонніх напруженостей».

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