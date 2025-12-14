Зеленський розкрив деталі звільнення політв’язнів з Білорусі

Володимир Зеленський / © Associated Press

Рішення про виїзд політичних в’язнів із Білорусі через територію України ухвалювалося після контактів на рівні розвідок.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами.

«На рівні розвідок спілкувались країни. Далі керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до мене, сказав, що білоруси готові віддати політичних в’язнів. Не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського Союзу. Але якщо я підтримую, готові передати через Україну», — сказав Зеленський.

Він додав, що підтримав цей процес, і що Україна готова приймати політв’язнів, оскільки це питання є важливим.

«Там є і громадяни України, і безумовно треба забирати і своїх, і білоруських політв’язнів. І саме таким чином ухвалюються у нас рішення», — уточнив Зеленський.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про помилування 123 громадян різних країн у рамках домовленостей із США та процесу скасування санкцій.