Зеленський розкрив головну перевагу України на переговорах

Володимир Зеленський. / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває у «гарній позиції для переговорів» про завершення війни.

Про це глава держави висловився в інтерв’ю Deutsche Welle.

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Він назвав «хорошим сигналом» те, що американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер на початку тижня відвідали не лише Москву, а й Київ. За словами президента, він чітко дав зрозуміти посланцям президента США Дональда Трампа, що Україна має всі можливості для переговорів.

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Зеленський наголосив, що агресор Росія, за оцінками, втрачає понад 30 тис. військових щомісяця. Це є свідченням того, що Москва платить «високу ціну» за незначні територіальні здобутки на фронті.

На думку президента, саме посилює позиції України за столом переговорів. За його словами, зараз країна сильніша, ніж була рік тому.

«Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас гарна позиція для переговорів», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним. З його слів, він приїде до Маямі на саміт лідерів G20, який запланований на грудень, якщо «фюрер» також візьме участь у заході.

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Раніше президент повідомив, що Україна може побачити перші результати переговорів уже найближчим часом. Своєю чергою, Москва традиційно відповідає на дипломатичні зусилля своїм більш інтенсивними атаками.

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