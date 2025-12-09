Зеленський розкрив, які гарантії безпеки хоче Україна від США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна активно працює над отриманням дієвих гарантій безпеки для забезпечення сталого закінчення війни, причому ключова увага приділяється двосторонній угоді зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у режимі аудіоповідомлень.

Він заявив, що для Києва «дуже важливі» саме двосторонні гарантії безпеки України та США.

«Вони формулюють у 20-пунктному плані. Це як стаття 5, тобто те саме, що стаття 5 у НАТО», — підкреслив Зеленський.

Також він порівняв очікуваний обсяг підтримки з механізмом колективної оборони Альянсу. З європейського боку Київ розглядає гарантії безпеки в рамках «Coalition of the Willings» («коаліції охочих»). Президент очікує, що деталі цих безпекових гарантій стануть відомі «найближчими днями, тижнями».

«Не можна просто закінчити, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Російською Федерацією до Різдва.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що є три окремі стратегічні документи про закінчення війни та гарантії безпеки, які обговорюються з міжнародними партнерами.