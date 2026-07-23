Зеленський розкрив, яку посаду пропонував Федорову після звільнення

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Президент Володимир Зеленський пропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«Я запропонував йому кілька посад, остання посада — віце-прем’єр-міністр України по військовим новаціям. Це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом знашої армії, і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України. Все це можна робити, ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це», — сказав він.

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Відставка Федорова — що відомо

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського і визнав, що виступав за його звільнення.

«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив Михайло Федоров.

Призначений у січні цього року 35-річний Федоров здобув визнання завдяки тому, що почав вирішувати низку проблем, які роками обтяжували Збройні сили України: він оптимізував військові закупівлі, кинув виклик схильним до корупції системам, запровадив конкурентні тендери та почав шукати шляхи подолання хронічної кризи з комплектуванням і підготовкою особового складу армії.

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Федорова також вважали однією з ключових рушійних сил високоефективної української програми з виробництва та застосування безпілотників, що розпочалася ще за часів його перебування на посаді міністра цифрової трансформації.

Крім того, Федорову приписують заслугу в тому, що він переконав Ілона Маска відключити несанкціонований доступ російських військ до системи Starlink на полі бою раніше цього року — крок, який бійці на передовій оцінили як значну перевагу.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

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У багатьох містах України відбулися мітинги на підтримку Федорова.

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