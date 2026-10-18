Зеленський розкрив, хто стоїть за обмеженнями Starlink для України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і Starshield було запроваджене після сигналу з боку американського уряду, а компанія SpaceX технічно виконала це рішення.

За словами Зеленського, він не знає, хто саме в адміністрації США ухвалив відповідне рішення.

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На запитання, чи було порушення роботи Starlink і Starshield навмисним, президент відповів:

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«Це був сигнал від американського уряду обмежити цю швидкість, а технічно SpaceX це виконала», — заявив Зеленський.

Водночас президент повідомив, що роботу супутникового зв’язку досі не відновили повністю.

На запитання про поточний стан системи Зеленський відповів: «Ні, у нас залишаються обмеження».

Обмеження Starlink в Україні — що відомо

Зранку 14 жовтня радник президента з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомили, що для терміналів Starshield в Україні встановили обмеження швидкості — близько 160 км/год.

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Водночас джерела Axios в адміністрації США заявили, що у Білому домі заперечують причетність до цих обмежень. Там наголосили, що не контролюють компанію SpaceX, яка забезпечує роботу супутникової системи.

Однак засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо роботи Starshield, зокрема швидкості та умов використання системи, ухвалюють уряд США та президент Дональд Трамп, а не приватна компанія. За його словами, функціонування Starshield перебуває під контролем американських державних структур.

Starshield — це захищена супутникова система зв’язку, розроблена SpaceX для потреб урядових і військових структур. Вона відрізняється від звичайної мережі Starlink підвищеною стійкістю до перешкод і орієнтацією на військове використання. До запровадження обмежень військові ЗСУ могли використовувати термінали для керування безпілотниками на швидкості понад 160 км/год.

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