Зеленський розкрив, коли і як Україна зможе виробляти Patriot

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Україна та США на рівні президентів домовилися про виробництво комплексів Patriot в Україні. Тепер урядові фахівці мають максимально швидко оформити всі потрібні ліцензії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам у соцмережах, передає ТСН.

Коли Україна зможе виробляти Patriot

За словами Зеленського, найближчими днями Україна також отримає новий пакет допомоги від США. А завдяки окремим домовленостям з європейськими лідерами очікуються додаткові постачання ракет PAC-3.

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«Ми вирішили це питання позитивно — щодо виробництва Patriot в Україні ми вирішили це питання політично. Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії якнайшвидше і почали виробництво в Україні», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також прокоментував можливість залучення досвіду японської компанії Mitsubishi, яка вже має ліцензію на виробництво американських ракет до Patriot. Він назвав японський досвід найсильнішим прикладом розгортання такого виробництва та заявив про готовність до співпраці.

«Ми б хотіли би їх бачити в Україні, безумовно, із задоволенням. Хотіли би обмін досвідом. Але це залежить від бажання японської сторони», — додав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна готова ділитися з Японією власними технологічними розробками. Наразі захист неба залишається головним пріоритетом для держави, оскільки Україна ще не має власної антибалістичної системи.

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Зеленський додав, що поки триває підготовка до внутрішнього виробництва, Київ працює у трьох напрямках: отримання американської ліцензії на ракети, фінансування від Європи через програму PURL для закупівлі ракет PAC-2 і PAC-3, а також безпосередні двосторонні переговори з європейськими партнерами про додаткові постачання.

Постачання ракет для Patriot Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, оскільки Росія намагається зламати опір Києва постійними ударами балістики.

Згодом Дональд Трамп під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Раніше ми писали, що Україна невдовзі має отримати нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

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Також ми писали, що хоча Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, але все ще вірить, що Путін хоче швидко закінчити війну й укласти угоду.

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