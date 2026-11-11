Зеленський розкрив наступні кроки України після переговорів в Абу-Дабі

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Делегації України та США зустрінуться в Дубліні, щоб узгодити подальші кроки. Це станеться одразу після візиту американців до Росії за підсумками переговорів в Абу-Дабі, де також були присутні росіяни та європейські партнери.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, на зустрічах в ОАЕ домовилися про підготовку нового обміну полоненими, обговорили гарантії безпеки для України та залучення європейців до подальшої роботи.

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На думку президента, першим кроком до безпеки має стати завершення війни.

«Український пріоритет — якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме — на Росію, щоб вона свою війну закінчила», — наголосив Володимир Зеленський.

Подальші кроки сторони узгодять на зустрічі в Дубліні, коли американська делегація завершить переговори в Москві. Також президент подякував США за посередництво, ОАЕ — за наданий майданчик, а прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен та іншим європейським партнерам — за підтримку.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

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За підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Попри це американські посередники продовжують дипломатичну роботу. Далі вони вирушать до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, а потім — до Дубліна для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав ці зустрічі «складними, але продуктивними».

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