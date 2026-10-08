Зеленський розкрив одну з головних тем переговорів у США

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Посилення протиповітряної оборони України буде однією з ключових тем переговорів української делегації зі США під час дводенного візиту, який розпочнеться у п’ятницю, 9 жовтня.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

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За його словами, українська переговорна команда зустрінеться у США з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Україну представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова СЗР Рустем Умєров.

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Зеленський зазначив, що переговори триватимуть два дні, а до української та американської команд очікується долучення представників європейських країн. Після завершення зустрічей українська делегація має повернутися до Києва в понеділок, 12 жовтня, після чого він розраховує отримати детальний звіт про результати переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи обговорюватиметься під час зустрічей посилення української ППО, президент підтвердив це.

«Так, наші переговорники отримали настанови, про що їм говорити, які актуальні питання їм порушувати з американською стороною», — заявив він.

За словами Зеленського, серед питань порядку денного також буде фінансова підтримка України. Окремі переговори з цього приводу Київ планує проводити і з європейськими партнерами. Він наголосив, що для України важливо прискорити надходження необхідних коштів.

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Президент додав, що напередодні обговорював актуальні питання підтримки України з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Київ також продовжує дипломатичні контакти з країнами Азії та США, домагаючись додаткової допомоги.

«Сподіваємося, буде позитивний результат», — сказав він, наголосивши, що нинішнього рівня міжнародної підтримки, попри вже досягнуті результати, Україні недостатньо.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що українські переговорники вирушать до США та проведуть там перемовини щодо закінчення російсько-української війни.

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