Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовилися з Туреччиною

Зеленський та Ердоган / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі обговорили двосторонні відносини між країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході. Йшлося про важливість спільних і скоординованих дій з метою посилення захисту життя та безпеки людей у кожній частині світу.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

Переговори України й Туреччини — перші результати

За словами глави держави, сторони:

домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві — це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід.

«Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі», — сказав він.

обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

«Вдячний Президенту й народу Туреччини за послідовну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності. Цінуємо нашу тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь наш регіон», — зазначив український лідер.

Раніше Ердоган зробив тривожну заяву про «шлях до миру» в Україні. Він наголосив, що мирні ініціативи не повинні зазнавати перешкод. Під час розмови з Володимиром Путіним він закликав сторони утримуватися від ескалації напруженості та звернув увагу, що атаки на цивільні судна в Чорному морі шкодять стабільності регіону. Ердоган підкреслив важливість продовження дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.