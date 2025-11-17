Зеленський розкрив подробиці історичної зустрічі з Макроном: що отримає Україна

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / © Офіс президента України

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити питання посилення оборонних спроможностей та технологічної співпраці між двома країнами.

За словами Зеленського, під час зустрічі були підписані домовленості про значне посилення обороноздатності України:

100 літаків Rafale F4;

потужні французькі радари;

вісім систем ППО SAMP-T, по шість пускових у кожній;

необхідні ракети та керовані бомби.

“Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Це історична угода”, — зазначив Президент.

Крім того, Зеленський розповів про технологічну та промислову співпрацю: під час зустрічі з представниками оборонних компаній обговорювався спільний розвиток промислового та технологічного потенціалу України та Франції.

Також було підписано угоду на придбання 55 нових електровозів між “Укрзалізницею” та французькою компанією ALSTOM.

“Сьогодні наша зустріч із Еммануелем Макроном додає нам у захисті дієвих, практичних, сильних елементів. Починаємо важливий та змістовний безпековий шлях, і я абсолютно впевнений, що зможемо досягти необхідних нам результатів”, — додав Зеленський.

