Зеленський розкрив подробиці переговорів та умов закінчення війни

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Одне з «проблемних питань» у переговорному процесі — це бачення закінчення війни. В України та країни-агресорки Росії воно різне.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, «потрібно в багатьох аспектах знайти вихід, результат або компроміс». Водночас, наголосив Зеленський, піти компроміс мають дві сторони — «хоч і не дуже справедливо шукати компроміс між жертвою і агресором».

«Поки що ми не можемо знайти компроміс у територіальному питанні — щодо частини сходу України. Йдеться про Донецьку область. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України — це не компроміс. Це зміна територіальної цілісності країни. Саме той формат, про який публічно давала сигнал російська сторона. Ми готові до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, але які точно не пов’язані зі зміною територіальної цілісності України», — наголосив президент.

Він зауважив, що США розуміють це і тому вважають «компромісним рішенням» — рішення щодо вільної економічної зони. Водночас, каже президент, питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим.

«Саме — контроль Україною тих територій, які ми контролюємо. Ось приблизно наше бачення. Про це було в Абу-Дабі наголошено вперше в тристоронньому форматі. Наша сторона продемонструвала готовність обговорювати, деталі прозвучали, але делегація не мала мандату ухвалювати рішення. Я неодноразово говорив, що такі складні питання будуть вирішуватися на рівні лідерів, бо саме вони мають відповідний мандат», — пояснив Зеленський.

З його слів, на думку Києва, «найменш проблемне рішення, яке може бути, — „стоїмо, де стоїмо“. Президент також повідомив, що питання про Запорізьку атомну електростанцію входить до переліку територіальних питань.

Саме до цих питань, каже глава держави, сторони повернуться на наступній зустрічі. Однак саме територіальне питання — ключове, «яке ще треба вирішити».

Нагадаємо, перед початком переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 23-24 січня, Зеленський заявляв, що ключове питання цих переговорів — питання Донбасу. Тоді глава держави висловив сподівання на позитивний результат.

Втім, після зустрічей у ЗМІ з’явилися повідомлення, що ознак компромісу щодо територій немає. Reuters стверджує, що Сполучені Штати Америки посилюють тиск не на Росію, а на Україну. Водночас боку Москва вимагає поступок від Києва.