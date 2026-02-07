Зеленський розкрив подробиці переговорів в Абу-Дабі: які кроки далі робитиме Україна

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи за підсумками серії зустрічей з представниками Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Делегація детально поінформувала главу держави про динаміку розмов, акцентувавши увагу на аспектах, де вдалося досягти конструктиву.

Про це він написав в Telegram.

Коментуючи перебіг переговорного процесу, Зеленський наголосив, що для України пріоритетом залишається конкретний результат, а не сам факт діалогу. Фундаментом для завершення війни мають стати надійні безпекові механізми.

Реклама

«Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату – дієві гарантії безпеки. Україна не починала цієї війни, і саме Росія має війну завершити», — підкреслив президент.

Глава держави також висловив вдячність Сполученим Штатам за готовність допомагати та закликав партнерів залишатися активними учасниками мирного процесу, сприймаючи всі реалістичні пропозиції Києва.

Під час наради було обговорено стан підготовки документів, які є критично важливими для юридичного оформлення закінчення війни. Зеленський зазначив, що поточний рівень прогресу потребує пришвидшення.

«Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, та опрацьовуємо графік необхідних кроків», — повідомив Зеленський.

Реклама

Президент також анонсував можливість проведення нових зустрічей у найближчому майбутньому. Окрему увагу буде приділено інформуванню європейських партнерів про стан перемовин та реальні перспективи всього переговорного треку, щоб зберегти єдність міжнародної коаліції.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив, що наступний раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбудеться у США. За його словами, зустріч уперше з початку повномасштабної війни пройде на американській території — у Маямі — та запланована приблизно за тиждень.

Ініціатором такого формату виступив Вашингтон, а Україна вже офіційно підтвердила свою участь. Склад делегацій і порядок денний переговорів наразі не розголошуються.