- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 410
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні: про що йшлося
Зеленський повідомив про результати зустрічі з європейськими лідерами у Лондоні. Ключовими темами стали оборонна підтримка, гарантії безпеки та координація дій зі Сполученими Штатами.
Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі із лідерами країн ЄС у Лондоні. Глава держави наголосив, що головною темою переговорів стала єдність та подальша підтримка України
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Дуже важливі речі на сьогодні — це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами», — підкреслив Зеленський.
Президент висловив вдячність лідеру Великої Британії Кіру Стармеру, Франції — Емманюелю Макрону та Німеччини — Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та їхній особистий внесок у наближення миру.
Зеленський розповів, що під час переговорів із лідерами ЄС вдалося детально обговорити спільну дипломатичну роботу з американською стороною.
Окрім того, сторони узгодили єдину позицію щодо важливості гарантій безпеки для України, питання реконструкції країни та визначення наступних кроків щодо припинення вогню.
Окремою темою для обговорення стала подальша оборонна підтримка України.
Нагадаємо, 8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами ЄС у Лондоні.
Зустріч розпочалася в чотиристоронньому форматі, а згодом перейшла до двосторонніх переговорів. Після загальної частини президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Мерц залишили Даунінг-стріт.
Переговори президента України та прем’єр-міністра Стармера продовжилися у двосторонньому форматі та завершилися без заяв для преси з боку українського президента.
Читайте також:
США, Україна та Росія не дійшли спільного бачення щодо Донбасу — Зеленський
Зеленський ще не ознайомився з новими поправками до мирного плану через один ризик — ЗМІ
США наполягають, що Україна повинна «здати» Донбас — Politico про мирні переговори