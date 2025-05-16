Зеленський розкрив, про що насправді говорили Трамп і лідери Європи: подробиці

Зеленський та світові лідери / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі телефонних розмов із лідерами ключових партнерських держав — Дональдом Трампом, Еммануелем Макроном, Шольцом Мерцем, Кіром Стармером та Дональдом Туском.

Про це він написав в Telegram.

Як зазначив глава держави, під час обговорень значну увагу було приділено останній зустрічі у Стамбулі, яка не призвела до конкретного результату.

Реклама

«Ми готові до максимально швидких кроків заради реального миру», — заявив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що «важливо, щоб світ тримався сильних позицій». За словами президента, якщо Росія не піде на повне й безумовне припинення вогню, то має зазнати потужнішого міжнародного тиску.

«Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну», — наголосив Зеленський.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Реклама

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Зеленський проводить розмову із декількома європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Проте деталі не розголошувались.

Зеленський також прокоментував зустріч з росіянами в Стамбулі та зазначив, що світ має відповісти агресорці Росії, якщо її мирні зусилля виявляться «театральними». Адже, Київ прагне припинення вогню.