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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У росіян абсолютно божевільні плани на Сумщині — Зеленський

Зеленський розповів про плани щодо дронів-перехоплювачів і нових контрактів з країнами НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію на фронті, зокрема — на Сумщині. За словами глави держави, російські війська планували масштабні дії в прикордонних районах, однак українські сили вчасно зреагували та зупинили ворога.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 19 червня.

«Ставка — була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага — Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри — абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину», — наголосив Зеленський.

Крім безпекової ситуації, президент детально розповів і про переговори з міжнародними партнерами щодо зброї та військових технологій. Зокрема, обговорено контракти, фінансування та конкретні зобов’язання на 2024 рік. За словами Зеленського, цьогорічний обсяг підтримки — найбільший за всі роки повномасштабної війни.

Він також повідомив про створення нової платформи оборонного виробництва, яка передбачає участь міжнародних партнерів у виробництві української зброї. Насамперед ідеться про дрони, артилерійські снаряди, а також дрони-перехоплювачі, що мають посилити захист від ворожих ударних безпілотників типу «Shahed».

«Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються. Кілька наших вітчизняних підприємств — а відповідно, видів дронів — дають результати», — додав президент.

Зеленський підкреслив, що наступного тижня очікується підписання нових домовленостей із партнерами по НАТО, які передбачають інвестиції в українське військове виробництво.

Нагадаємо, Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 111 осіб, причетних до виробництва російських дронів.

Під обмеження потрапили 56 фізичних і 55 юридичних осіб, які, за даними РНБО, залучені до розробки, виготовлення або постачання компонентів для російських безпілотників.

Зокрема, санкції торкнулися компаній, що мають зв’язок із виробництвом дронів типу «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронів, а також із підприємством «Алабуга Машинері». До списку також включено постачальників комплектуючих для компанії «Кронштадт», яка бере участь у виробництві військових БПЛА.

Відповідно до указу, запроваджені обмеження передбачають:

  • блокування активів;

  • позбавлення державних нагород;

  • заборону торговельних операцій;

  • обмеження на виведення капіталу за кордон;

  • зупинення економічних та фінансових зобов’язань;

  • заборону набувати у власність земельні ділянки в Україні.

Документ набрав чинності з моменту його опублікування.

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