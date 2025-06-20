Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію на фронті, зокрема — на Сумщині. За словами глави держави, російські війська планували масштабні дії в прикордонних районах, однак українські сили вчасно зреагували та зупинили ворога.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні 19 червня.

«Ставка — була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага — Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри — абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину», — наголосив Зеленський.

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Крім безпекової ситуації, президент детально розповів і про переговори з міжнародними партнерами щодо зброї та військових технологій. Зокрема, обговорено контракти, фінансування та конкретні зобов’язання на 2024 рік. За словами Зеленського, цьогорічний обсяг підтримки — найбільший за всі роки повномасштабної війни.

Він також повідомив про створення нової платформи оборонного виробництва, яка передбачає участь міжнародних партнерів у виробництві української зброї. Насамперед ідеться про дрони, артилерійські снаряди, а також дрони-перехоплювачі, що мають посилити захист від ворожих ударних безпілотників типу «Shahed».

«Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються. Кілька наших вітчизняних підприємств — а відповідно, видів дронів — дають результати», — додав президент.

Зеленський підкреслив, що наступного тижня очікується підписання нових домовленостей із партнерами по НАТО, які передбачають інвестиції в українське військове виробництво.

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Нагадаємо, Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 111 осіб, причетних до виробництва російських дронів.

Під обмеження потрапили 56 фізичних і 55 юридичних осіб, які, за даними РНБО, залучені до розробки, виготовлення або постачання компонентів для російських безпілотників.

Зокрема, санкції торкнулися компаній, що мають зв’язок із виробництвом дронів типу «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронів, а також із підприємством «Алабуга Машинері». До списку також включено постачальників комплектуючих для компанії «Кронштадт», яка бере участь у виробництві військових БПЛА.

Відповідно до указу, запроваджені обмеження передбачають:

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блокування активів;

позбавлення державних нагород;

заборону торговельних операцій;

обмеження на виведення капіталу за кордон;

зупинення економічних та фінансових зобов’язань;

заборону набувати у власність земельні ділянки в Україні.

Документ набрав чинності з моменту його опублікування.