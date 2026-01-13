Зеленський розкрив, скільки мільярдів і танкерів Росія вже втратила через санкції

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Росія втратить щонайменше 30 мільярдів доларів річного доходу завдяки обмеженням на морський експорт нафти, а подальший тиск на «тіньовий флот» має ще більше скоротити фінансування війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

Зеленський доручив СЗР невідкладно передати партнерам нову інформацію про спроби РФ розширити танкерний флот для обходу санкцій. За даними президента, завдяки координації з міжнародними партнерами вже вдалося зупинити роботу близько 20% суден російського «тіньового флоту». Проте агресор намагається компенсувати ці втрати, залучаючи нові судна, які також мають бути додані до санкційних списків.

Заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський / © Володимир Зеленський

«Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора — це головне добриво для дипломатичного процесу», — наголосив Зеленський.

За його словами, окрім морського експорту, санкційний тиск пошириться на капітанів суден, страховиків та всю інфраструктуру, що обслуговує тіньові схеми. Також Україна готується поінформувати союзників про нові схеми китайських компаній, які допомагають російському фінансовому сектору уникати обмежень.

Володимир Зеленський та Олег Луговський. / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський зауважив, що під час зустрічі з керівництвом розвідки також обговорювалися непублічні підходи партнерів до комунікації з РФ та їхнє реальне ставлення до переговорного процесу на нинішньому етапі. Зеленський підкреслив, що всі державні позиції мають базуватися на справжніх перспективах і реальних даних розвідки.

Що відомо про захоплення танкера під прапором РФ

Нагадаємо, 7 січня США захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella-1) під російським прапором після двотижневого переслідування в Атлантиці.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров зажадав від США негайно повернути російських громадян із захопленого танкера на батьківщину.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що адміністрація Трампа не терпітиме ігнорування санкційної політики, а екіпажу захопленого танкера вже видано судовий ордер на арешт для подальшого суду у США.

Президент США Дональд Трамп прокоментував захоплення нафтового танкера під російським прапором і відповів, чи телефонував йому після цього президент РФ Володимир Путін.

Серед екіпажу нафтового танкера Bella-1, який Берегова охорона США затримала за порушення санкційного режиму проти РФ, перебувають громадяни України.