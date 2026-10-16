Зеленський розкрив, скільки мільярдів потрібно Україні на оборону 2027 року

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Наступного року витрати на війну сягнуть 155 мільярдів євро, тож Україна потребує суттєвої додаткової підтримки з боку європейських партнерів для забезпечення оборони, випуску озброєння та нарощування виробництва безпілотників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

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Скільки мільярдів потрібно Україні на оборону 2027 року — подробиці

«Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас — на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію», — наголосив Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що ключову роль у стримуванні агресії відіграють дрони. Вони дозволяють відбивати більшість російських штурмів на фронті, нищити логістику ворога та завдавати збитків російській економіці.

Зеленський додав, що Україна здатна подвоїти або навіть потроїти виробництво дронів, але для цього бракує грошей. За його словами, додаткове фінансування дозволило б посилити тиск на Росію у два-три рази.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що Росія відкидає навіть заморожування війни та прагне повного знищення української держави, спростувавши міф про зацікавленість Кремля лише в Донбасі.

Також Зеленський раніше зазначав, що Європа працює над створенням окремого формату переговорів із Росією, який враховуватиме інтереси європейських країн та України.

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