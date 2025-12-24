Зеленський розкрив справжню роль Китаю у переговорах про мир

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай зберігає неконфліктну риторику щодо України, однак на практиці не допомагає завершенню війни, попри заяви про підтримку суверенітету.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

За словами Зеленського, Китай публічно наголошує на повазі до територіальної цілісності України та заявляє про небажання постачати зброю Росії. Водночас президент підкреслив, що реальних кроків, які б допомогли Україні, Пекін не робить.

Реклама

Зеленський звернув увагу на факти постачання до Росії китайських верстатів, комплектуючих і відкритість китайського ринку для закупівлі дешевих дронів російською стороною. Україна неодноразово порушувала ці питання у діалозі з Китаєм.

Президент зазначив, що китайська сторона пояснює свою позицію нейтральністю та відкритістю для всіх, однак Україна не має можливості купувати аналогічну продукцію.

За словами Зеленського, діалог з Китаєм залишається спокійним і неконфліктним, але водночас не сприяє реальному просуванню до завершення війни.

Нагадаємо, раніше Китай заявив, що виступає проти конфіскації заморожених російських активів та односторонніх санкцій без рішення Радбезу ООН.