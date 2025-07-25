Зеленський розкрив важливі подробиці про новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці про свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ та САП. Глава держави запевнив, що ці органи не підпорядковуватимуться генпрокурору. Він також висловив думку про те, чи підтримає Верховна Рада цей документ.

Про це Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

Новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент сказав, що був підготований новий законопроект, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів, та розкрив деякі подробиці про документ.

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«Є нові норми в цьому законопроєкті, які про захист від впливу Російської Федерації, передусім через кейси, які відбулися з деякими представниками НАБУ. Мова зокрема про детектор брехні для всіх співробітників антикорупційних органів, правоохоронних органів — це і Нацполіція, і ДБР, які мають родичів з Росії або в Росії. Є пропозиція, що раз на два роки вони будуть проходити детектор. Всі правоохоронці і всі антикорупціонери повинні бути в рівних умовах», — розповів Зеленський.

На запитання, чи підпорядковуватимуться антикорупційні органи генеральному прокурору, глава держави відповів чітко: «Ні».

«До речі, там є дуже важливий момент — бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея — хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему — не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали», — додав президент.

Він також висловився, що «ми всі повинні чути людей».

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«Я думаю, що це найголовніше. Тому що головний виклик — це війна. І найголовніше в цій війні — це єдність нашої держави. І дуже важливо не втратити єдність, чути людей, мати діалог тощо», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що повинні бути справді незалежні антикорупційні органи, і водночас вони мають відповідати запиту сусупільства на справедливість. Ці органи мають діяти ефективно та контролювати, що відбувається в самій структурі.

«Якщо через деякі зміни, які були визначені законодавцями, є ризик втратити незалежність антикорупційних органів, то треба цих ризиків позбавитися», — акцентував глава держави.

Розмова з Урсулою фон дер Ляєн та протести

Зеленський спростував чутки про те, що протягом останніх днів буцімто спілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо скандального закону про НАБУ і САП.

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«Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені ніби то говорила — це фейк. Ми не мали розмови», ­– сказав президент.

Він також прокоментував обурення суспільства щодо ухваленого закону та протести.

«Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально — реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали — все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували«, — розповів глава держави.

Чому Зеленський не обговорив закон до підписання?

Зеленський також відповів на запитання про те, чому не обговорив з суспільством ухвалений парламентом закон щодо НАБУ і САП до того, як підписати цей документ.

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«Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один — це питання війни. Найголовніша проблема — війна. Головний ворог — Росія. Вам не подобається, що я часто кажу слово «війна»? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки», — висловився президент.

Чи проголосує Рада за новий законопроєкт?

Глава держави висловив переконання, що Верховна Рада проголосує і підтримає новий законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ і САП.

«Найважливіше зараз — це те, що є законопроект. Він заареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося», — сказав Зеленський.

Реакція світу і чи є загроза для євроінтеграції

Президент повідомив, що мав 24 липня розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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«І він сказав, що якщо тобі потрібно, ми всі будемо підтримувати; точно ми розуміємо, що у вас є там питання — вони внутрішні. Точно не знизиться допомога. Всі все розуміють», — поділився глава держави.

Він висловився і про реакцію Євросоюзу на ситуацію з НАБУ та САП, а також прокоментував, чи є якісь ризики для євроінтеграції України.

«Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину. Сьогодні, наприклад, ми обговорюємо „Рамштайн“, ми обговорюємо багато питань. Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, 24 липня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13533 свого авторства щодо діяльності НАБУ та САП, який має повернути незалежність цим антикорупційним органам.

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Голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт буде винесено на розгляд ВР під час найближчого пленарного засідання.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк заявив, що голосування за законопроект про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня, «десь між 29-31 липня».