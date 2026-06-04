Зеленський розкрив втрати РФ та пояснив позицію України, якщо Путін не зупинить війну

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до очільника Кремля Володимира Путіна, закликавши його зупинити бойові дії. Він також зазначив, що за 26 років правління Путіна відносини між країнами перетворилися на статистику обстрілів і втрат. Водночас у Росії швидко закінчуються гроші, якими Кремль роками купував покірність свого населення.

Про це йдеться у відкритому листі президента України до президента РФ.

Українці не «брати» росіянам

Зеленський зауважив, що повномасштабна війна стала особистим вибором Путіна, який історія запам’ятає як «війну без реальної причини».

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«Коли ви понад 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому. Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у понад 1000 кілометрів», — констатував український президент.

Він додав, що через цю війну обидва народи тепер обговорюють не мирні справи, а «винятково тематику влучань і втрат».

Як війна в Україні впливає на росіян

Зеленський зазначив, що поки сам Путін ховається в безпеці на Валдаї чи на парадах у Москві, звичайні росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни. Їм не подобаються вибухи на їхній території, дефіцит пального, зростання цін і загроза нової мобілізації.

«Ви ще досі можете примушувати росіян так існувати. Але ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років», — заявив президент України.

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Аномальна смертність в армії РФ

Також Володимир Зеленський навів точні дані про втрати російської армії за останній місяць і зазначив, що серед поранених росіян — аномально висока смертність.

«Вчора я отримав доповідь про втрати вашої армії на фронті в Україні у травні. Це знову понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених росіян. Ми тримаємо саме такий показник щомісяця, і щодо кожної вашої втрати у нас є відеопідтвердження — це не голослівно. Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки — це вбиті, і лише 37 відсотків — поранені. У ХХІ столітті армії не можуть дозволяти собі такого балансу», — заявив він.

Водночас президент визнав, що Україна також зазнає болісних втрат. Проте вони значно менші за російські — приблизно один до п’яти або один до шести.

Що буде, якщо Путін не зупиниться

Зеленський нагадав, що розрахунок Кремля на швидку капітуляцію України на п’ятому році повномасштабного зіткнення виявився абсолютною помилкою. Якщо Путін не вирішить зупинитися, Україна продовжуватиме боротьбу.

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«Вам доведеться значно більше боротися за ваше існування — не Росії, а ваше особисте. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну. Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною», — попередив український лідер.

Зеленський написав листа Путіну — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну. Текст опублікували на сайті Офісу президента.

У своєму зверненні український лідер зазначив, що розвідка має документи, які свідчать про наміри Кремля затягнути бойові дії ще на кілька років. Окрім цього, він вказав на спроби Москви розширити географію конфлікту та залучити нових учасників.

Також Зеленський констатував, що геополітична ситуація змінилася, і Україна більше не може чекати на рішення США, адже адміністрація Трампа приділяє усю свою увагу питанню Ірану.

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