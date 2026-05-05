Зеленський розніс «режим тиші» Путіна і жорстко відповів на «перемир’я» РФ

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Вночі та зранку 5 травня російська армія вдарила по різних областях України, вбивши рятувальників та цивільних. Москва вкотре показала звій цинізм: говорить про «тишу» на святкування Дня побєди, а натомість вбиває напередодні.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський після атаки РФ 5 травня.

Глава держави наголосив, що для миру «потрібні реальні кроки». Водночас Україна діятиме дзеркально.

«Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді», — наголосив президент.

Атака на Україну 5 травня

Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Окупанти вдарили по регіону ракетами і дронами. Зокрема, наголосив президент, росіяни вдарили повторно, коли на місці вже були працівники ДСНС — ліквідовували пожежу. Загинули двоє рятувальників.

Окрім того, окупаційне військо атакувало Київську, Харківську та Дніпропетровську області. Зокрема, у Павлограді було пошкоджено лінію електропередавання: тисячі сімей залишилися без світла.

Глава держави наголосив, що головними цілями РФ цієї ночі були об’єкти енергетики. Без світла після атаки залишилися жителі чотирьох областей, серед них: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Сумська. Відключення мають бути тимчасовими.

Путін оголосив «перемир’я»

Напередодні увечері Міноборони РФ заявило, що диктатор Володимир Путін оголосив перемир’я на 8 і 9 травня на честь святкування Перемоги «радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Втім, у Москві вибухнули погрозами та навіть «ударами у відповідь» по центру Києва, якщо Україна «зірве святкування» параду на Красній площі.

Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що Україна не отримувала жодного офіційного звернення щодо «модальності припинення бойових дій» та «перемир’я» Путіна. Водночас, з його слів, Київ оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

