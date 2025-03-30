Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський на минулому тижні ініціював зустріч, де доручив організувати голосування після припинення вогню, яке, на думку американців, може бути досягнуте до кінця квітня.

Про це з посиланням на джерела в українському уряді повідомив The Economist.

Як пише видання, перше підтвердження може надійти напередодні або 5 травня, крайнього терміну для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для початку виборчого процесу. Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість вважає, що пан Зеленський націлений на літо.

Реклама

Згідно з законом, для проведення агітації необхідно не менше 60 днів, тому найраніше голосування може відбутися в липні. Однак, деякі джерела вважають, що виборча кампанія триватиме три місяці, оскільки виборчі органи заявили про необхідність відновлення списків виборців під час війни.

The Economist також повідомив, що один з офіцерів розвідки прогнозує, що внутрішня нестабільність буде більшою загрозою для України у 2025 році, ніж бої на лінії фронту. Передвиборча кампанія дозволить росіянам посилити свою кампанію впливу: «Вони використовуватимуть лідерів громадської думки, солдатів і опозицію для виконання своїх наказів».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленьський розповідав про те, чи визнає його американський лідер Дональд Трамп легітимним президентом.