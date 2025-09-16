Зеленський розповів, чого Путін насправді хоче від Трампа

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Володимир Путін / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін хоче маніпулювати Сполученими Штатами, аби уникнути нових санкцій. За словами українського лідера, Кремль боїться санкцій, особливо «тотальних», оскільки вони можуть паралізувати виробництво зброї.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Український президент наголосив, що Росія боїться санкцій, але, якщо їх впровадження відкладати, росіяни матимуть більше часу для підготовки та адаптації.

«Він точно хоче обманути Сполучені Штати. Він точно робить все, щоб Сполучені Штати Америки та президент Трамп не накладали на нього санкції. І я впевнений, що вони підготувалися вже до санкцій. І я думаю, що якщо ще відтерміновувати накладання санкцій, росіяни можуть підготуватись ще краще. І потім вже не так боятись санкцій. Хоча, безумовно, вони їх бояться. Поки що», — зазначив президент.

Зеленський додав, що тотальні санкції могли б значно сповільнити російське ракетобудівництво та виробництво іншої зброї, оскільки Росія не має всіх необхідних компонентів вітчизняного виробництва. За його словами, ця робота має проводитися «щоденно та дуже детально».

Зеленський також зазначив, що Україна вдячна США за програми, які дозволяють купувати певну зброю, але не вся зброя, особливо далекобійна, поки що доступна для України.

Хоча Америка вважає, що це може призвести до ескалації, президент України переконаний, що «тільки сильний тиск на Росію спрацює».

