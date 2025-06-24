Зеленський розповів, чи передасть владу іншому лідеру

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає себе «найдосвідченішим» очільником країни, яка перебуває у стані війни.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

На запитання журналіста, чи готовий він передати повноваження іншому лідеру, Зеленський відповів, що «завжди готовий» це зробити. Водночас він наголосив, що «не готовий зрадити людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми поводимося під час такого складного випробування».

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«Триває війна, і для мене це великий обов’язок — пройти через цю війну з моєю країною. Якщо мій народ хоче замінити мене — не хтось, [а саме український народ] — це принципово. Якщо мій народ вважає, що вони потребують іншого лідера і мають інші погляди, я не маю права сперечатися», — зазначив Президент.

На уточнююче запитання, чи вважає він себе найкращим для того, щоб провести Україну через війну, Зеленський відповів: «Я найдосвідченіший. Може, не найкращий. Завжди є люди, які кращі за тебе».

Нагадаємо, вибори в Україні точно не відбудуться, допоки триває воєнний стан. Однак непублічно народні депутати вже давно займаються розробкою перехідного законопроєкту, відповідно до якого пройдуть перші післявоєнні вибори — коли з’явиться така можливість.