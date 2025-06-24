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Зеленський розповів, чи передасть владу іншому лідеру
Володимир Зеленський вважає себе «найдосвідченішим» очільником країни та поділився чи готовий передати повноваження іншому лідеру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає себе «найдосвідченішим» очільником країни, яка перебуває у стані війни.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.
На запитання журналіста, чи готовий він передати повноваження іншому лідеру, Зеленський відповів, що «завжди готовий» це зробити. Водночас він наголосив, що «не готовий зрадити людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми поводимося під час такого складного випробування».
«Триває війна, і для мене це великий обов’язок — пройти через цю війну з моєю країною. Якщо мій народ хоче замінити мене — не хтось, [а саме український народ] — це принципово. Якщо мій народ вважає, що вони потребують іншого лідера і мають інші погляди, я не маю права сперечатися», — зазначив Президент.
На уточнююче запитання, чи вважає він себе найкращим для того, щоб провести Україну через війну, Зеленський відповів: «Я найдосвідченіший. Може, не найкращий. Завжди є люди, які кращі за тебе».
Нагадаємо, вибори в Україні точно не відбудуться, допоки триває воєнний стан. Однак непублічно народні депутати вже давно займаються розробкою перехідного законопроєкту, відповідно до якого пройдуть перші післявоєнні вибори — коли з’явиться така можливість.