Зеленський розповів, чи вийде Україна з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна не планує залишати Донбас, оскільки окуповані території Росія використовує як плацдарм для подальшої агресії. Відступ з Донбасу може призвести до нової війни та втрати контролю над іншими регіонами країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину — наші території незаконно окуповані. Донбас для руських — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну», — заявив Зеленський.

Він нагадав, що Крим вже був плацдармом для наступу Росії на південь України, а Донбас виконує подібну роль на сході.

«Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією. До речі, однією з найміцніших частин їхніх наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року наших територій. Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення», — пояснив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що відступ з укріплень, які контролює Україна на Донбасі, означатиме відкриття ворогу шляху для нових наступів.

«Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу „рускіх“. Кілька років — і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків», — попередив президент.

Він зазначив, що будь-які питання територій мають бути тісно пов’язані з гарантіями безпеки.

«І тому, на мій погляд, будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна може втратити контроль над майже третиною Донецької області, що призведе до ізоляції великих міст Слов’янська і Краматорська, які залишаться відрізаними від основної території.

Окрім того, військові відверто розповіли про ситуацію на Донбасі. Яка наразі там ситуація — читайте в ексклюзиві TSN.ua.