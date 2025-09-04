- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 371
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський розповів, чим дуже сильно незадоволений Трамп
За словами Зеленського, Трамп дуже незадоволений, що російську нафту купують Угорщина та Словаччина.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Зокрема йдеться про Угорщину і Словаччину.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі.
«Що стосується, про що говорили: так, США, президент Трамп підіймав питання. Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», — каже Зеленський.
«Я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші, а витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що Україна зменшує можливості отримання відповідної нафти», — продовжив глава держави.
Зеленський пожартував, що ударами по російському нафтопроводу Україна знайшла такий вид санкцій. Він похвалив Вашингтон за те що США «абсолютно відкрито називають ці країни (Угорщину і Словаччину) і говорять про те, що вони допомагають російській машині війни».
«І нам потрібно всім це зупинити», — підсумував він.
Нагадаємо, 18 серпня українські безпілотники завдали ударів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області РФ. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Європи.
У ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.
Удари по нафтопроводу «Дружба» викликали істерику Угорщини і Словаччини, які досі отримують російську нафту.