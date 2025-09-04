Зеленський розповів, чим дуже сильно незадоволений Трамп

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Зокрема йдеться про Угорщину і Словаччину.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі.

«Що стосується, про що говорили: так, США, президент Трамп підіймав питання. Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», — каже Зеленський.

«Я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші, а витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що Україна зменшує можливості отримання відповідної нафти», — продовжив глава держави.

Зеленський пожартував, що ударами по російському нафтопроводу Україна знайшла такий вид санкцій. Він похвалив Вашингтон за те що США «абсолютно відкрито називають ці країни (Угорщину і Словаччину) і говорять про те, що вони допомагають російській машині війни».

«І нам потрібно всім це зупинити», — підсумував він.

Нагадаємо, 18 серпня українські безпілотники завдали ударів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області РФ. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Європи.

У ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.

Удари по нафтопроводу «Дружба» викликали істерику Угорщини і Словаччини, які досі отримують російську нафту.