Зеленський розповів, чим займатиметься Єрмак у США

Голова Офісу президента Андрій Єрмак / © Associated Press

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, 29 серпня, на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом буде говорити про підготовку зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

«Думаю, що зустрінуться сьогодні Віткофф і Андрій [голова ОП Андрій Єрмак] і проговорять саме те, про що ми домовились з президентом Трампом — де ми в цій координації щодо підготовки наших зустрічей», — сказав він.

Український лідер зазначив, що під час візиту української делегації до США відбудуться також розмова з держсекретарем Марко Рубіо, до якої підключиться віцепрезидент Джей Ді Венс.

Зеленський додав, що, окрім Єрмака, у складі делегації буде секретар РНБО Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що на зустрічі української делегації зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.

Нещодавно речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не виключає можливості зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським. Але на цій зустрічі потрібно «фіналізувати ті напрацювання, які попередньо мають бути здійснені на рівні експертів».