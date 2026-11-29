Зеленський розповів про «пакет перемоги», який пропонував Трампу / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку президентського терміну Дональда Трампа запропонував йому план, який назвав «пакетом перемоги». Його суть полягала в отриманні Україною додаткового озброєння, яке могло б стати інструментом тиску на Росію та змусити її припинити війну.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera, окремі фрагменти якого цитує Clash Report.

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За словами глави держави, він запропонував Трампу передати Україні пакет озброєння, однак запевнивши, що Київ не обов’язково використовуватиме цю зброю.

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«Просто передайте нам цей пакет і скажіть росіянам, що ви надасте нам це озброєння, якщо вони не припинять цю війну», — пояснив Зеленський суть своєї пропозиції.

Водночас у наведеній заяві Зеленський не уточнив, які саме види озброєння мали увійти до запропонованого Трампу «пакета перемоги».

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова офіційно та юридично визнавати російську окупацію своїх територій.

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