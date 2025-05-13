Зеленський розповів, яких санкцій очікувати, якщо Путін не з’явиться в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів до рішучих дій у разі, якщо президент РФ Володимир Путін не з’явиться на мирні переговори в Стамбулі, заплановані на четвер.

Про це глава держави заявив сьогодні, 13 травня, під час зустрічі зі ЗМІ.

“Я вважаю, що не приїзд Путіна, а знову ігри — це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни”, — заявив Зеленський.

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На його думку, відсутність Путіна має трактуватись як свідчення небажання РФ навіть припинити вогонь. В такому разі, наголосив президент, США, ЄС та інші західні держави повинні виконати свої попередні обіцянки щодо посилення тиску на Москву.

“Значить будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки проти Росії”, — додав він.

Зеленський окремо підкреслив, що нові обмеження мають вводитися не за вже вчинені акти агресії, а за фактичну відмову від мирного процесу.

“Компромісів вже і так мільйон. Санкції — за те, що вони не хочуть навіть припинення вогню”, — сказав він.

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Президент висловив сподівання, що нові санкції будуть не символічними, а реальними та потужними. Зокрема, він звернув увагу на ініціативу сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає суворі заходи проти енергетичного та банківського секторів РФ.

“Те, що я бачив, — достатньо сильний пакет. Якщо Європа додасть до свого пакету аналоги кроків США, ми були б вдячні”, — сказав Зеленський.

Очікується, що питання санкцій обговорюватимуть на майбутньому засіданні європейських лідерів у середині або наприкінці місяця.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, якщо його зустрічі в Туреччині з очільником Кремля Володимиром Путіним не відбудеться, лідери США та Європи мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

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