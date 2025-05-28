Зеленський розповів, хто дратує США більше, він чи Путін: подробиці

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін викликає більше роздратування в адміністрації США, ніж він сам.

Про це глава держави сказав під час розмови з журналістами 27 травня.

«Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі», — зазначив Зеленський.

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На думку президента, в Білому домі це розуміють і саме через це більше занепокоєні позицією російського лідера. Зеленський наголосив, що «як би не виглядала публічна риторика, в цілому Білий дім усвідомлює: Путін точно не хоче нічого завершувати так, як цього хочуть Сполучені Штати».

«В партнерстві можна бути дуже некомфортними, але бути партнерами. Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі — ви реально наодинці знаходитеся», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що готовий до участі в тристоронній зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що Україна відкрито заявляє про готовність до переговорів у будь-якому форматі, залежно від порядку денного: «Я просто вважаю, що є речі, які залежать не тільки від нас і не тільки від Росії».

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