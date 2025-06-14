Зеленський розповів, коли можуть відбутися переговори з делегацією РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Наразі триває складний процес обміну полоненими, і саме від нього залежить подальший діалог.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами

За його словами, діалог може початися після завершення процесу обміну полоненими, який наразі триває.

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«На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок», — сказав він.

«Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок.»

Щодо можливих термінів, Зеленський уточнив, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа. «Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа. Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть. Буде завтра знову. Повинен бути. Поки що так, нема що додати», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час чергового етапу великого обміну полоненими в четвер, 12 червня, до України повернулося декілька людей, яких вважали безвісти зниклими.

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Раніше міністр оборони України Рустем Умєров Окремо підкреслив, що триває робота з репатріації тіл загиблих захисників України. Згідно з домовленостями, передбачено повернення понад 6000 полеглих воїнів, які віддали життя за свободу країни.