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Зеленський розповів, коли планується його перша зустріч з Папою Римським Левом XIV
Остаточна доля зустрічі повинна вирішитися найближчими днями.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю, 18 травня він може провести першу зустріч з Папою Римським Левом XIV.
Про це інформує видання Libération.
У своєму інтервʼю Зеленський заявив, що наразі все залежить від дипломатичного розвитку подій, однак не він не виключив, що така зустріч відбудеться найближчими днями.
«Можливо, в неділю, якщо все складеться. Однак ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень», — сказав президент.
Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані, яка запланована на 18 травня.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з Папою Римським Левом XIV.