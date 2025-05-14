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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський розповів, коли планується його перша зустріч з Папою Римським Левом XIV

Остаточна доля зустрічі повинна вирішитися найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю, 18 травня він може провести першу зустріч з Папою Римським Левом XIV.

Про це інформує видання Libération.

У своєму інтервʼю Зеленський заявив, що наразі все залежить від дипломатичного розвитку подій, однак не він не виключив, що така зустріч відбудеться найближчими днями.

«Можливо, в неділю, якщо все складеться. Однак ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень», — сказав президент.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський планує взяти участь в інавгураційній месі новообраного Папи Лева XIV у Ватикані, яка запланована на 18 травня.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з Папою Римським Левом XIV.

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