Зеленський розповів, на який компроміс готова Україна

Президент України Володимир Зеленський детально розповів про умови та перспективи майбутніх гарантій безпеки для країни у контексті переговорів про мир.

Про це сказав президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

«Перед усім українськими умовами, само початку, а може не умовами, правило сказати, бажанням було вступу до НАТО, і це були реальні гарантії безпеки. Такий, наприклад, те, які партнери отримали зі Штатів, з Європи не підтримали», — сказав він.

Президент нагадав, що прагнення України вступити до НАТО було одним із початкових пріоритетів, але повної підтримки від союзників тоді не було.

«Тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною з США, а саме гарантії Article 5 Like з США для нас, і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн: Канади, Японії, то що ці гарантії безпеки для нас — це можливість, щоб не розпочався ще один прихід в Російську агресію. І це вже компроміс з нашого боку», — сказав він.

