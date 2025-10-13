Зеленський розповів, на який крок Путін точно не наважиться

Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія не ризикне використати ядерну зброю, оскільки це було б «божевіллям».

Таку заяву в ефірі телеканалу Fox News зробив президент України Володимир Зеленський.

«Почати Третю світову ядерну війну було б безумством. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використовувати ядерну зброю. Інакше нам потрібна нова планета», — сказав президент.

Глава держави також наголосив, що існують інструменти, які болісно б’ють по агресору, — насамперед санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Путін підтвердив новий принцип, за яким Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію проти себе чи Білорусі з застосуванням звичайної зброї, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності.

Затвердження доктрини відбулося на тлі повідомлень, що США дозволили Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії.

Раніше Путін уже обіцяв, що Москва жорстко відреагує на таке рішення.

«Йдеться не про те, щоб дозволяти українському режиму бити по Росії цією зброєю чи не дозволяти. Йдеться про те, щоб ухвалити рішення: беруть країни НАТО безпосередньо участь у воєнному конфлікті чи ні», — заявляв Путін.

У Києві такі заяви Путіна тоді назвали «ядерним шантажем», який «не працює».

«Ядерний шантаж — єдиний інструмент, який має Росія для залякування світу, і він не спрацює», — заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.